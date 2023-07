Maltempo: gli interventi sul Sebino e nel Bresciano

giovedì, 13 luglio 2023

Iseo (Brescia) – L‘intensa perturbazione, che si è abbattuta sul Bresciano ha provocato danni ingenti sul Sebino e in Valle Camonica: la Provincia di Brescia, a causa dei detriti, ha chiuso nella notte e riaperto alle ore 8 di questa mattina, la SP110, in località Numerose le segnalazioni per la caduta di sassi, foglie e piante, sulle carreggiate.

Per quanto riguarda le strade è stata segnalata la caduta di massi lungo la Sp 55 “Vestone – forno d’Ono”, in Comune di Pertica Bassa, e la caduta di alberi e rami lungo la Sp11 “Tangenziale sud di Brescia“, la Sp510 “Sebina-Iseo”, la Sp 67 “Castenedolo – Virle tre Ponti” e la Sp “Tormini – Barghe“. Numerosi gli interventi per la rimozione del materiale senza la necessità di interrompere il transito veicolare.

La Protezione Civile sta intervenendo comunque a supporto di tutti i comuni come dichiara il Consigliere delegato Alberto Bertagna: “La macchina della Protezione Civile si è da subito attivata per portare sul territorio l’aiuto necessario. Le segnalazioni arrivate finora riguardano principalmente la caduta di alberi, che i nostri volontari stanno gestendo insieme con i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia Locale.”