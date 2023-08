Maltempo, chiusa per frana la statale 249 da Navene a Torbole

lunedì, 28 agosto 2023

Nago Torbole (Trento) – L’ondata di maltempo che sta l’interessando il Nord Italia ha colpito duro anche nell’Alto Garda e nella notte si sono registrati allagamenti e smottamenti con numerosi interventi di vigili del fuoco.

E’ stata chiusa la statale 249 tra Navene e Torbole, per una frana, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Corpo di Riva del Garda per valutare l’eventuale intervento, mentre all’alba i vigili del fuoco riva hanno posato delle reti alle foci del Sarca per l’ondata di piena. Sotto controllo anche torrenti e la zona tra Riva e Nago Torbole.