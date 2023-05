Malori e cadute sui sentieri: interventi del Soccorso Alpino in Valle Camonica

domenica, 28 maggio 2023

Breno (Brescia) – I tecnici della Stazione di Breno del Cnsas lombardo, V Delegazione Bresciana, sono stati attivati nella giornata odierna per una donna di 86 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava in una baita sopra il paese di Ossimo, in Valle Camonica. Sul posto una squadra con quattro tecnici e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Poco dopo, altra attivazione per una escursionista di 60 anni, caduta lungo il sentiero nella zona del rifugio Medelet, sopra Pisogne, che aveva riportato un trauma a una gamba. La donna è stata raggiunta, valutata sotto il profilo sanitario, stabilizzata e portata fino all’ambulanza di SMA Pisogne Soccorso. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.