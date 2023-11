Malamovida a Trento, controlli e denunce di carabinieri e polizia locale

giovedì, 16 novembre 2023

Trento – Continua la collaborazione tra carabinieri e Polizia locale di Trento finalizzata a contrastare il degrado urbano e gli episodi maggiormente significativi connessi alla “mala movida”

Tra le vie del centro, piazza della Portella e piazza Dante, infatti nella serata di ieri i militari e gli agenti – sia in uniforme che in borghese – hanno controllato diverse decine di persone e riscontrato le violazioni più disparate, tra le quali: è stato denunciato un cittadino marocchino di 22 anni, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici, in quanto è stato fermato e trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish pronti per la vendita; quattro persone, tutte molto giovani e tra le quali si evidenzia la presenza di un ragazzo sedicenne, sono state trovate in possesso di un modico quantitativo di hashish, mentre ad un ragazzo di 24 anni è stata rinvenuta nella disponibilità una dose per “uso personale” di eroina, motivo per il quale tutti e cinque sono stati segnalati al commissariato del Governo in qualità di assuntori. Nella circostanza si ricorda che chiunque venga “segnalato” rischia alcune sanzioni amministrative che possono contemplare anche la sospensione dei documenti per la guida, dei documenti per l’espatrio (carta di identità e passaporto), dei documenti per il porto d’armi e, per chi non ne sia in possesso (ad esempio i minorenni), potrebbe essere stabilito il divieto di conseguirli; un cittadino tunisino di 30 anni, con alcuni precedenti, è stato individuato e fermato mentre si aggirava in auto, in corso Buonarroti, con al seguito un coltello, motivo per il quale è stato denunciato all’autorità giudiziaria per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere”.

Contestualmente, anche grazie al “fiuto” delle unità cinofile della Polizia Locale, è stato rinvenuto, presso il parco della Predara, occultato nei pressi di una siepe, un “panetto” di ben 100 grammi di hashish, abbandonato lì in tutta fretta da qualche presunto spacciatore nell’intento di sfuggire ai controlli in atto.