Madruzzo: esplode caldaia di un’autolavaggio, ferito 43enne

martedì, 14 novembre 2023

Madruzzo (Trento) – Un tecnico che stava lavorando su una caldaia di un’autolavaggio è rimasto gravemente ferito da un’esplosione ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto sono giunti in elicottero e un’ambulanza con i sanitari del 118 Trentino Emergenza, quindi i vigili del fuoco, i carabinieri, gli ispettori dell’Uopsal della Provincia, che hanno effettuato i primi accertamenti. Il 43enne è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e trasportato d’urgenza con l’emergenza al Santa Chiara di Trento, ha riportato diverse ustioni a braccia e volto. La situazione è tenuta sotto controllo dai medici, il 43enne non sarebbe comunque in pericolo di vita.