Madesimo: Michele Buga muore travolto da valanga mentre cerca due cani

martedì, 10 gennaio 2023

Madesimo (Sondrio) – Un alpinista lecchese ha perso la vita nella zona del rifugio Bertacchi in Valchiavenna travolto da una valanga. Michele Buga, 60enne, residente a Ballabio (Lecco) un paio di giorni fa aveva chiesto soccorso perché era in difficoltà nella zona del Passo Emet, al confine con la Svizzera. Poi è riuscito a rientrare in modo autonomo. L’alpinista è risalito molto probabilmente per recuperare i due husky e il mancato rientro ha fatto scattare i soccorsi.

Quattro soccorritori del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza – si sono portati in quota, poi hanno contattato la centrale del 112, che ha inviato l’elisoccorso. È partito il mezzo di base a Caiolo di Areu e sono state attivate a supporto anche le squadre territoriali del Cnsas, Stazione di Madesimo della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Il corpo del 60enne è stato rinvenuto privo di vita dagli stessi tecnici del Sagf che hanno ricostruito le due uscite. La vittima è Michele Buga, appassionato di montagna, già insegnante di matematica all’istituto Bertacchi di Lecco, residente in Valsassina.