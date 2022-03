Madesimo: controllo del Soccorso Alpino in Val Loga

venerdì, 11 marzo 2022

Madesimo – Intervento nella notte dei tecnici della Stazione di Madesimo, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino, attivati dalla Soreu delle Alpi perché sul versante della montagna in Val Loga, località Montespluga, a una quota di circa 2700 metri, si notava una luce in movimento, in una zona di solito molto frequentata da chi pratica sci d’alpinismo. La centrale allora ha ritenuto opportuno effettuare una verifica e ha mandato sul posto le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. I soccorritori si sono portati in quota, nel primo tratto con la motoslitta, poi hanno proseguito con gli sci. Nel frattempo, da alcune verifiche è emerso che si trattava di un giovane che aveva raggiunto il bivacco in Val Loga e non aveva bisogno di aiuto.