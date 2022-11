Lutto sul Sebino: è morto l’ex sindaco di Montisola Ziliani

domenica, 6 novembre 2022

Montisola (Brescia) – Lutto sul Sebino e in Valle Camonica: è morto l’ex sindaco di Montisola (Brescia) Pietro Giuseppe Ziliani, 63anni. Aveva appena raggiunto con la moglie Oriana le Maldive per trascorrere un periodo di vacanza quando ha accusato un malore, trasportato in ospedale a Malè è deceduto nella notte.

La notizia è subito arrivata a Montisola dove Ziliani avendo ricoperto tra il 2005 e il 2019 la carica di sindaco di una lista civica di centrodestra, quindi assessore nella giunta Piccioli e capogruppo di minoranza. Inoltre aveva ricoperto l’incarico di presidente della Navigazione Lago d’Iseo e quello di vice presidente del Consorzio dei Laghi Iseo, Endine e Moro.

Negli ultimi anni si era trasferito a Darfo Boario (Brescia) e lavorava alla banca Mediolanum. Grande il cordoglio per la scomparsa di Ziliani sul Sebino e in Valle Camonica. I funerali saranno fissati tra alcuni giorni, al rientro della salma in Italia.