Lutto nel mondo dell’atletica: a Gargnano è morto Aurelio Forti

lunedì, 1 gennaio 2024

Gargnano (Brescia) – In mattinata aveva partecipato al tuffo nel lago di Garda a Maderno, nel pomeriggio è morto stroncato da un malore nella sua casa a Navazzo di Gargnano (Brescia). Aurelio Forti, 71 anni, fondatore e presidente, del GS Montegargnano, da qualche anno ha ceduto la guida della società al figlio Marco, è morto nel pomeriggio di questa giornata. A trovare il corpo di “Elio”, come era conosciuto, riverso in bagno, è stato Antonio, compagno della figlia Stefania.

Gli amici podisti bresciani lo ricordano così: “Tra i fondatori dell’Hinterland Gardesano, Organizzatore della Caminaà, della Diecimiglia del Garda , del Comitato BVG Trail e recentemente del Grande Giro del Lago di Garda. Un grande uomo, un atleta, un visionario che ha avuto la forza di avvicinare uomini e realizzare grandi eventi sul territorio gardesano, un mondo che ha tanto amato e che ha voluto sempre far conoscere e valorizzare. Le condoglianze ai figli, Marco e Stefania, con Antonio ed Elena. Per La tutta la grande famiglia del GS Montegargnano tutti gli amici e quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato in tutti questi anni una grande perdita”.

Lo scorso anno Aurelio Forti (nella foto) era stato premiato per i 50 anni di attività del GS Montegargnano e oggi il mondo dell’atletica del Bresciano è in lutto per la sia scomparsa.