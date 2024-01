Lutto in Trentino, è morto il professor Claudio Stedile

martedì, 30 gennaio 2024

Arco (Trento) – Lutto in Trentino per la scomparsa del professor Claudio Stedile, 75 anni, educatore e docente. Ha dedicato gran parte della sua vita all’istruzione e all’innovazione nel campo educativo. Originario di Rovereto ma residente da lungo tempo ad Arco, Claudio Stedile (nella foto) ha lasciato un’impronta indelebile nel campo educativo.

“Il professor Claudio Stedile è stato non solo un docente impegnato da protagonista della scuola trentina, ma anche un dirigente scolastico e formativo apprezzato e che negli ultimi anni della sua carriera ha voluto portare nell’amministrazione provinciale la sua grande esperienza di educatore e di persona attenta alle dinamiche giovanili. Claudio Stedile ha lasciato un segno indelebile nella comunità educativa: anche se non lo ho conosciuto personalmente è importante ricordarlo proprio per la sua attenzione ai giovani, per la sua volontà di mettere sempre al centro delle politiche scolastiche i ragazzi e le ragazze con le loro fatiche e i loro talenti”, queste le parole della vicepresidente della Provincia e assessore all’istruzione Francesca Gerosa.

“Ci ha lasciato un uomo di scuola – ha evidenziato il dirigente generale del Dipartimento provinciale istruzione Roberto Ceccato – che ha sempre cercato di promuovere la dimensione educativa e la responsabilità degli adulti verso le giovani generazioni; per molti di noi è stato soprattutto un amico e un riferimento di saggezza e mitezza nella passione verso il mondo dei giovani e nella consapevolezza del ruolo sociale della scuola, un mentore che ha guidato molti nel loro percorso di crescita”.