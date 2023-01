Lutto a Baselga di Piné e in Trentino: è morta Graziella Anesi

martedì, 24 gennaio 2023

Baselga di Pinè (Trento) – Lutto a Baselga di Piné (Trento): è morta Graziella Anesi (nella foto), 67 anni, esponente di spicco del mondo sociale e del volontariato che ha ricoperto la carica di assessore comunale all‘Istruzione e agli Affari sociali. Era presidente della cooperativa HandiCREA.

Grande il cordoglio del sindaco e della Giunta comunale di Trento per la scomparsa di Graziella Anesi, paladina dei diritti dei disabili: “Ci mancheranno le sue proposte, le sue battaglie, il suo impegno nella cooperativa Handicrea e dovunque ci fosse bisogno di chiedere pari opportunità per i cittadini”.

Il sindaco Franco Ianeselli, esprimendo il cordoglio a nome della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale, ricorda così l’ultimo incontro con Graziella, avvenuto il mese scorso: “Mi aveva chiesto di andare a fare un sopralluogo insieme appena prima di Natale, quando era venuta a Palazzo Geremia per presentare il progetto, che si ripromette di rendere accessibili a chiunque gli edifici storici della città. Non so bene quale sarebbe stata la meta della spedizione, di sicuro un edificio, un marciapiede, un angolo di città ostile ai disabili. Quel sopralluogo non lo faremo mai più, purtroppo, perché Graziella Anesi se ne è andata all’improvviso. A pensarci non sembra possibile, perché l’energia di Graziella era davvero inesauribile e straripante. La sua fragilità forte, la sua intelligenza, il suo pensiero positivo ci mancheranno enormemente. Ci mancheranno le sue proposte, le sue battaglie, il suo impegno nella cooperativa HandiCrea e dovunque ci fosse bisogno di difendere un diritto, di chiedere pari opportunità per tutti i cittadini”. Conclude Ianeselli: “La città cercherà di essere all’altezza del tuo inarrivabile esempio. Riposa in pace Graziella”.

Sia in veste di presidente della cooperativa HandiCrea sia per merito del suo grande carisma, Graziella Anesi ha dato un grande contributo alla segnalazione e all’eliminazione delle barriere architettoniche della città. La collaborazione con l’Amministrazione pubblica è sempre stata intensa, come dimostra l’ultimo progetto nel campo del turismo digitale o le proposte per il Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

“GRAZIELLA ANESI, TESTIMONE DI UMANITÀ”

“Le Acli trentine si stringono attorno ai famigliari e alle persone che hanno conosciuto, apprezzato ed amato Graziella Anesi, instancabile animatrice e promotrice dei diritti delle persone disabili e meno fortunate.

La sua è stata una testimonianza di grande impegno e di grande visione sulle tematiche riguardanti la promozione umana e l’abbattimento delle barriere architettoniche e psicologiche che ostacolano la vera emancipazione della persona umana. Grazie alla militanza nella Cooperativa Handicrea e all’impegno manifestato in diversi ambiti della vita sociale, civile e politica, Graziella ha rappresentato una luce ed un esempio per tutti coloro che hanno a cuore i valori della solidarietà e della democrazia. Un esempio che ha contribuito a cambiare definitivamente il nostro modo di guardare ai problemi della disabilità affinché tali questioni rientrino nel quadro più generale della crescita della responsabilità e del livello di civiltà dell’intera comunità trentina”, il commento di Luca Oliver, presidente Acli trentine.

“Il Trentino perde una figura importante nel mondo del volontariato sociale, dell’impegno a favore di tutte le persone e della promozione del loro ruolo all’interno delle nostre comunità. Graziella Anesi ha rappresentato un punto di riferimento nel portare avanti le battaglie a difesa della dignità di chi soffre o di chi è portatore di disabilità, oltre ad incarnare, nel senso più alto, quell’essere autenticamente a servizio della collettività per il senso civico, la competenza e la passione che profondeva in tutte le sue innumerevoli attività con determinazione, sincerità e coerenza. Alla famiglia e a tutta la comunità pinetana, che Graziella rappresentava come assessore all’istruzione, pari opportunità, politiche sociali e famiglia in seno alla Giunta Comunale di Baselga di Piné, formulo le più sentite condoglianze“. Così l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Graziella Anesi, presidente della cooperativa sociale HandiCREA e protagonista del volontariato sociale trentino degli ultimi decenni.