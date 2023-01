Lupo investito e ucciso da un treno in Valsugana

martedì, 17 gennaio 2023

Pergine (Trento) – Lupo investito da un treno. Una femmina di lupo è morta dopo essere stata investita da un treno lungo la ferrovia della Valsugana. La carcassa dell’animale è stata rinvenuta nel pomeriggio di oggi sui binari, all’altezza di Roncogno di Pergine (Trento). Il personale forestale si è occupato del recupero della carcassa.

E’ l’ottavo lupo trovato morto in Trentino in pochi mesi in Trentino.

Gli ultimi casi: a inizio gennaio era stata rinvenuta una carcassa di femmina di lupo lungo la Sp 90 tra Mori e Chizzola. L’esemplare sarebbe morto in seguito a investimento. Lo scorso 31 dicembre una femmina di un anno dal peso di 24 chili era stata trovata morta in Val di Fassa e il giorno precedente nel comune di Ala due escursionisti avevano trovato una femmina uccisa dalla rogna. Gli altri episodi tra novembre e settembre 2022.