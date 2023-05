Lupi in Trentino, interrogazione della consigliere provinciale Bruna Dalpalù

venerdì, 5 maggio 2023

Trento – Interrogazione della consigliere provinciale Bruna Dalpalù sulla presenza dei lupi in Trentino. Nell’interrogazione viene chiesto dalla consigliera provinciale al presidente Walter Kaswalder “Quali sono gli interventi previsti per la riduzione dei branchi di lupi nelle valli trentine?”

“Il 13 aprile si è tenuta una conferenza a Moena sul ritorno dei lupi in Trentino e sull’impatto di tale fenomeno sulla vita e sulle attività della popolazione residente. I dati esposti sono chiari: in 5 anni il numero di branchi è passato dai 6 del 2017 ad una trentina nel 2022. Cresce il numero degli avvistamenti nel fondovalle, sia in prossimità delle abitazioni (anche in centro paese) che delle attività zootecniche e turistiche, nonché lungo la ciclabile, e cresce altresì il malumore tra la popolazione residente e tra i lavoratori della montagna (recentemente che alcuni lupi hanno accerchiato un operatore forestale che è fortunatamente riuscito ad arretrare e rientrare in casa). La situazione, come è stato sostenuto dai relatori in conferenza è oramai quella di conclamato pericolo: il numero di esemplari “stabilizzati” in Valle di Fassa, e presumibilmente anche nella vicina Valle di Fiemme, è divenuto insostenibile poiché aumentano le occasioni di incontro ed i comportamenti confidenti di alcuni lupi. Vanno prese delle misure urgenti per ridurre il numero dei grandi carnivori anche attraverso il prelievo e spostamento di alcuni esemplari al fine di “alleggerire” la massiccia presenza in un territorio antropiazzato. Ciò, premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere se si ritenga di intervenire in tal senso e quali siano le azioni promosse sino ad oggi per affrontare il fenomeno”, consigliere provinciale Bruna Dalpalù (FdI).