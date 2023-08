Lungo intervento del Soccorso alpino nella Forra del Grigno

martedì, 22 agosto 2023

Cinte Tesino – Si è concluso poco prima della mezzanotte un lungo e complesso intervento nella forra del Grigno (Cinte Tesino) per soccorrere un forrista spagnolo infortunatosi ad un arto inferiore. L’uomo si trovava con altri tre compagni nella parte alta della forra. Dopo aver superato la quarta calata, intorno alle 13, mentre stava camminando in un tratto del torrente dove il flusso dell’acqua era abbondante, si è infortunato ad un arto inferiore, senza più riuscire a proseguire in autonomia. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17 dai compagni di escursione usciti dalla forra per chiedere aiuto.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione del Tesino ed ha attivato il Gruppo Tecnico Forre del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto anche i Vigili del Fuoco volontari e permanenti. Mentre quattro operatori del gruppo forre del Soccorso Alpino provenienti dalle Stazioni della Vallagarina e di Pergine venivano trasportati in Tesino con l’elicottero, una squadra di operatori delle Stazioni del Tesino e della Bassa Valsugana sono entrati in forra ed hanno attrezzato le prime quattro calate, fino a raggiungere l’infortunato. Intorno alle 20.15 anche un sanitario del Soccorso Alpino, accompagnato da altri tecnici forristi, è arrivato sul luogo dell’incidente ed ha provveduto a prestare le prime cure mediche all’infortunato. Una volta stabilizzato, i soccorritori hanno risalito la forra insieme all’infortunato in barella, superando in salita tre cascate e una verticale di circa 70 metri fino a raggiungere il bosco. Dopodiché, attraverso un sistema di contrappesi, la barella con l’infortunato è stata recuperata fino alla strada forestale soprastante per circa 200 metri, caricata a bordo del mezzo di soccorso e trasferita fino all’elicottero. L’uomo è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento.