Lozio, Massimo Donina muore un mese dopo l’incidente stradale

mercoledì, 14 febbraio 2024

Lozio – Cordoglio in Valle Camonica per Massimo Donina, 60enne, originario di Ceto e residente a Lozio, deceduto all’ospedale san Gerardo di Monza dove era ricoverato in Rianimazione per le ferite riportate nell’incidente accaduto sulla statale 42 del Tonale a San Paolo d’Argon (Bergamo).

Nel sinistro, che aveva coinvolto un camion e un furgone, erano rimasti feriti tre persone, un bergamasco di 56 anni, e i due operai della Valle Camonica, 27 anni il figlio e 59 anni. Il 27enne, dopo il ricovero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, è tornato a casa ed è in fase di riabilitazione, mentre il padre ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza non si è più ripreso ed oggi è morto. Lascia la moglie e due figli.