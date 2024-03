Lozio, 65enne cade dalla pianta che stava potando e muore

domenica, 24 marzo 2024

Lozio (Brescia) – Tragedia a Lozio: un uomo di 65 anni, residente a Concesio, è morto questa mattina cadendo da una pianta che stava potando. All’origine potrebbe esserci anche un malore, che ha provocato da caduta. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri delle Compagnia di Brescia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto poco dopo le 9, in un terreno a lato della Sp92.

Sul posto sono giunti, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Breno e Darfo, due ambulanze, l’automedica dall’ospedale di Esine e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia. L’equipe medica ha cercato di rianimare il 65enne, senza esito. Fatali al 65enne i traumi riportati nella caduta.

Red. Cro.