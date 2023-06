Lotta al degrado urbano a Trento: gli interventi di carabinieri e polizia locale

lunedì, 19 giugno 2023

Trento – Lotta al degrado urbano: interventi di carabinieri e polizia locale a Trento. Con la stagione estiva che entra sempre più nel vivo ed a cavallo delle “feste Vigiliane”, i carabinieri della Compagnia di Trento e gli agenti della Polizia Locale del Capoluogo hanno ulteriormente intensificato la loro collaborazione finalizzata a contrastare in modo sistematico il degrado urbano e gli episodi maggiormente significativi connessi alla “mala movida”.

Tra le vie del centro, piazza della Portella e piazza Dante, infatti, i militari e gli agenti – supportati anche da servizi di pronto intervento svolti con motoveicoli di recente assegnazione alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri e dalla costante presenza dell’unità cinofila della Polizia Locale – hanno controllato diverse decine di persone e riscontrato le violazioni più disparate: è stato denunciato all’autorità giudiziaria per spaccio di stupefacenti un cittadino tunisino di 27 anni, pregiudicato, poiché individuato mentre cedeva ad un giovane locale circa 6 grammi di cocaina: da una successiva perquisizione l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di più di 1000 euro in contanti, quale verosimile provento dell’attività illecita svolta; un cittadino tunisino di 20 anni è stato invece denunciato poiché sorpreso alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente: lo stesso, inoltre, trovato inoltre in possesso di un modesto quantitativo di hashish “per uso personale”, essendosi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti ad appurare un eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di stupefacenti, è stato denunciato per violazione dell’articolo 187 del codice della strada, norma che prevede sanzioni fino ad un anno di arresto e fino a 6000 di ammenda; cittadino trentino di 40 anni, è stato a sua volta denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti poiché, sottoposto a controllo, è stato riscontrato positivo all’assunzione di cocaina e morfina mentre si trovava al voltante della propria auto; quattro persone, tra cui una ragazza di solo 15 anni, sono state sanzionate perché trovate in possesso di modeste dosi di stupefacente – in particolare hashish e cocaina – per uso personale.