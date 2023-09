L’omicidio nautico è legge, ricordati Greta e Umberto uccisi sul Garda

mercoledì, 20 settembre 2023

Salò (Brescia) – E’ legge l’omicidio nautico, ricordati Greta Nedrotti e Umberto Garzanella. La Camera dei Deputati con 268 sì e un solo no ha approvato il progetto di legge che introduce nell’ordinamento il reato di omicidio nautico. Il testo, firmato dai senatori di FdI Alberto Balboni e Guido Quintino Liris, che lo scorso febbraio aveva già ricevuto il via libera dal Senato, diventerà così legge subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In quasi tutti gli interventi in Aula, sono stati ricordati Greta Nedrotti, di 25 anni e Umberto Garzarella, di 36, che nel 2021 furono travolti e uccisi da un motoscafo che viaggiava ad alta velocità sul lago di Garda, nel golfo di Salò, guidato da un conducente in stato di ebbrezza. Presenti a Montecitorio anche i parenti di Umberto Garzarella: la mamma Camilla, la sorella Elena e il cognato Marco.

LE REAZIONI

“Bene l’approvazione alla Camera dei Deputati a Roma – afferma Floriano Massardi, consigliere regionale lombardo presidente della Commissione ‘Agricoltura, montagna e foreste’ al Pirellone e firmatario del testo approvato il 18 gennaio 2022 dall’aula del Consiglio regionale della Lombardia – del provvedimento che equipara il reato di omicidio nautico a quello stradale. Il Consiglio regionale della Lombardia aveva approvato, nel gennaio dello scorso anno, una mozione voluta dalla Lega proprio per equiparare i due reati. Con il via libera di oggi si colma una lacuna legislativa e si rende giustizia alle vittime e alle famiglie colpite da questo tipo di dramma”.

Tommaso Calderone di Forza Italia ha spiegato: “Non possiamo dimenticare due ragazzi innocenti che sono morti a Salò. Finalmente vedremo sanzioni che saranno giuste per fatti gravissimi come quelli commessi sul Garda. Si tratta di una norma che probabilmente doveva essere approvata prima”, mentre Elisa Scutellà del Movimento Cinque Stelle ha detto: “Serviva questo provvedimento e finalmente c’è”.