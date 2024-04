Livigno non è più isolata: riaperta la statale 301 del Foscagno

martedì, 2 aprile 2024

Livigno (Sondrio) – Livigno non è più isolata, sta lentamente tornando alla normalità. E’ stata riaperta questa mattina la strada statale 301 “Del Foscagno” a Valdidentro, chiusa ieri tra i km 15 e 26, a causa delle intense nevicate.

Nella località turistica il sindaco Remo Galli aveva invitato residenti e turisti a rimanere nelle case e negli alberghi perché la situazione meteo “è al limite, c’è molta neve in cima al passo e anche tantissimo vento. Con Anas abbiamo deciso di chiudere la SS301″. Il passo del Foscagno è stato chiuso per motivi di sicurezza dopo che, domenica sera, una slavina ha travolto tre pali della luce. Sale l’allerta valanghe in Lombardia e l’invito degli esperti è evitare lo scialpinismo per almeno 48 ore.