Livigno, multati dai carabinieri due maestri di sci abusivi

martedì, 19 dicembre 2023

Livigno (Sondrio) – I carabinieri della Stazione di Livigno, nel corso del servizio di pattugliamento delle piste da sci del comprensorio, hanno sanzionato due cittadini europei che stavano svolgendo abusivamente la professione di maestro di sci.

In particolare, i due stavano istruendo un gruppo di connazionali senza le prescritte autorizzazioni, in violazione della legge regionale 26 del 2014 la quale prescrive che i maestri di sci stranieri per poter esercitare anche temporaneamente sul territorio lombardo devono iscriversi all’albo professionale regionale. Ad entrambi è stato notificata la sanzione amministrativa di mille euro ciascuno.