Livigno, 17enne arrestato per spaccio di droga

venerdì, 26 gennaio 2024

Livigno (Sondrio) – Spaccio, un arresto a Livigno. I carabinieri della Stazione di Livigno hanno tratto in arresto in flagranza di reato un minore, 17 anni, residente in alta Valtellina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari, nel corso di servizio perlustrativo finalizzato anche alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nel corso della serata hanno proceduto, nei pressi della stazione degli autobus, al controllo di un giovane e, notandone l’atteggiamento scostante e nervoso, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale, rinvenendo circa 1 etto di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 60 grammi di hashish.

Essendo la quantità dello stupefacente rinvenuto ampiamente superiore al livello massimo, stabilito per legge, per considerarlo detenuto per mero uso personale, e tenuto conto delle circostanze (lo stupefacente era già suddiviso in involucri/dosi sigillate con del cellophane), il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’arrestato è agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile in attesa dell’udienza di convalida.