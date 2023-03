Lite per un cane, donna denuncia il vicino in Alta Valsugnaa

mercoledì, 22 marzo 2023

Borgo Valsugana (Trento) In alta Valsugana una donna è corsa dai carabinieri di Pergine Valsugana (Trento), spaventata da quanto accadutole poco prima all’esterno della sua abitazione.

La vittima ha un cane che probabilmente, abbaiando, infastidisce chi abita in quei pressi, ma in questo caso il vicino esasperato ha davvero esagerato.

Difatti, l’uomo, ha deciso a seguito dell’ennesimo alterco con la donna, proprio a causa del cane, di entrare nel suo fondo e di minacciarla con un’arma I carabinieri, senza perdere tempo, hanno effettuato una perquisizione d’iniziativa ritrovando all’interno dell’abitazione del reo, la pistola usata poco prima per minacciare la donna, una vecchia scacciacani, priva dei congegni di armamento e del tappo rosso. Anche in questo caso la tempestività della segnalazione ha consentito il rapido intervento dei militari, che hanno così scongiurato una potenziale “escalation della tensione tra vicini.