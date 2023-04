lunedì, 17 aprile 2023

Provaglio d’Iseo (Brescia) – L‘industria bresciana e il Sebino piangono Ennio Franceschetti, patron di Gefran, presidente onorario dal 2018 e fondatore con il fratello Giacomo nel 1969 di quella che allora era una officina per la produzione di quadri elettrici destinati alle macchine per la lavorazione della plastica. L’azienda di Provaglio d’Iseo (Brescia) è oggi un riferimento a livello nazionale e internazionale ed è quotato in borsa. Il gruppo di Provaglio d’Iseo è una multinazionale con filiali produttive in Cina, Brasile, Germania, India, Svizzera e Stati Uniti, con sedi commerciali in Francia, Regno Unito, Belgio e Singapore.

Ennio Franceschetti, 80 anni, è uno dei grandi timonieri d’impresa brescianim ha saputo reagire nel luglio 2019 alla perdita di Caterina Archetti, vittima di un incidente sulla statale 42 e al colpo in villa a Iseo dello scorso dicembre metà dicembre scorso. Grande il cordoglio e i dipendenti lo ricordano in modo speciale: “Signor Ennio Franceschetti sarà triste non vederla più camminare fra i reparti durante una delle sue visite. Sarà altrettanto triste non sentire più i suoi discorsi di ringraziamento durante gli incontri comuni, dove lei instancabile stringeva mani e ringraziava e sempre diceva “se sono qui lo devo a voi e grazie a vuoi”. I suoi figli Signor Ennio hanno perso il padre, noi dipendenti abbiamo perso il nostro Patron. Grazie per ciò che ha fatto”.