Limone del Garda, soccorsa escursionista di 51 anni

venerdì, 18 agosto 2023

Limone del Garda (Brescia) – Intervento dei tecnici della Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino bresciano. I tecnici sono stati attivati per una turista di 51 anni, caduta sopra la località “Milanesa”, a Limone sul Garda (Brescia). Ha riportato un trauma a una caviglia e non era più in grado di proseguire. È partita subito una squadra, con una infermiera del Cnsas.

La donna è stata valutata nella parte sanitaria e poi immobilizzata e trasportata sulla strada, infine portata in ospedale con l’ambulanza.