Ledro piange Natale Dal Bosco, presidente del Consiglio comunale

domenica, 31 dicembre 2023

Ledro (Trento) – La comunità di Ledro piange Natale Dal Bosco (nella foto), 71 anni, già medico di base e attualmente presidente del Consiglio comunale, stroncato da una improvvisa malattia.

Grande cordoglio in Val di Ledro dove Dal Bosco era conosciutissimo per la sua attività professionale e per l’attività politica. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università degli Studi di Padova ha preso servizio come medico di base a Dro, quindi a Ledro e Val di Concei. Ha svolto attività come Ufficiale Sanitario.

Ha ricoperto incarichi nel direttivo dello “Sci Club Ledrense”, volontario dei vigili del fuoco di Pieve di Ledro e presidente di “Ledro Solidale”, associazione nata all’inizio del 2013 per aiutare i nuclei familiari di persone non autosufficienti.

In Consiglio comunale a Ledro ha ricoperto la carica di presidente nel mandato 2015-2020 e dal 2020 eletto nelle fila della lista “Ledrensi”. Oggi è morto per una improvvisa malattia, i funerali si terranno il 2 gennaio, alle 14:30 nella chiesa di Pieve.

Red. Cro.