Crollo galleria Dom, chiusa anche domani la strada a Ledro

domenica, 5 novembre 2023

Ledro (Trento) – I tecnici della Provincia di Trento hanno lavorato nel corso dell’intera giornata per ripulire e mettere in sicurezza la galleria “Dom”, dove si è verificato un distacco, favorito dalle forti precipitazioni degli ultimi giorni, che hanno saturato d’acqua il terreno (nella foto © vigili del fuoco Riva del Garda).

Gli uffici provinciali preposti spiegano che si tratta di un cedimento piuttosto importante, rispetto al quale è indispensabile effettuare ulteriori verifiche. Per questo saranno posizionati alcuni sensori, capaci di far valutare se ci siano ancora dei movimenti nella zona interessata. Per domani – lunedì 6 novembre – è esclusa la riapertura della galleria e solo nella serata di domani potrebbero esserci delle novità, in base ai lavorti che saranno eseguiti.