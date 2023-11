Le ricerche dell’alpinista Mario Conti ampliate alla Valmalenco

domenica, 19 novembre 2023

Sondrio – Una domenica di ricerche in Valtellina per Mario Conti, l’alpinista 79enne disperso da martedì scorso. Le ricerche proseguono ininterrottamente, coordinate dalla Prefettura di Sondrio, ma finora non hanno dato esito.

Mario Conti (nelle foto), per tutti Mariolino, forte alpinista che ha conquistato le più importanti vette del mondo, l’impresa che è rimasta scolpita è quella del Cerro Torre nel 1974, era uscito di casa per una passeggiata a inizio settimana e non ha più fatto rientro. La moglie, Serena Fait, ha lanciato l’allarme e subito sono scattate le ricerche con i tecnici del Soccorso alpino Guardia di Finanza, Soccorso Alpino Lombardo, carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia locale. Sono stati utilizzati strumenti sofisticati, anche i droni, acquisite immagini e le riprese di videocamere e telecamere di sorveglianza, ma non c’è stato alcun risultato. Il raggio d’azione delle ricerche dalla zona Mossini di Sondrio si è allargato alla Valmalenco.

di Daniela Papini