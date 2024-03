Le Acli di Gardolo e del Trentino piangono Guerino Tezzon

martedì, 19 marzo 2024

Gardolo (Trento) – Addio a Guerino Tezzon (nella foto), già presidente del Circolo Acli di Gardolo e vicepresidente del Centro Turistico Acli (CTA). La scomparsa di Tezzon rappresenta una significativa perdita per il mondo associativo e del volontariato. Attivista ed aclista autentico, Guerino ha incarnato l’effettivo spirito altruista del volontario vocato al progresso e al bene della propria comunità.

Così lo ricorda Luca Oliver, presidente delle Acli trentine: “Guerino, aclista dal cuore grande, sempre disponibile per tutti, sempre presente con il suo entusiasmo, la sua positività e il suo sorriso, ci mancherà tantissimo. Per lui la nostra preghiera perché possa riposare in pace, alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”.

Nella sua borgata, l’amata Gardolo, Tezzon ha svolto per diversi decenni un ruolo di primo piano nella promozione dei servizi aclisti e nell’animazione del Circolo senza risparmiarsi sul fronte dell’impegno civile a fianco dei cittadini più bisognosi, così come sul fronte della solidarietà internazionale ad iniziare dal sostegno all’Associazione “Una scuola per la vita”.

Bruno Rizzi, presidente del Circolo Acli di Gardolo negli anni Settanta così lo ricorda: “Guerino ha saputo tradurre nella pratica dell’azione sociale i valori legati alla promozione umana e alla solidarietà che appartengono alla storia aclista”.

Un profondo ringraziamento, un attestato di stima e di riconoscenza anche dal Centro Turistico delle Acli nel quale, oltre al ruolo di dirigente, Guerino Tezzon ha svolto anche un’intensa azione rivolta alla promozione ed organizzazione di viaggi.

“Come dirigente di Circolo – ricorda in proposito Marta Fontanari, storica direttrice del CTA – Guerino Tezzon aveva saputo interpretare alla perfezione il ruolo di promotore ed organizzatore coinvolgendo le famiglie e i singoli in decine di viaggi e soggiorni in Italia ed all’estero con l’attenzione rivolta ai valori del turismo sociale”.