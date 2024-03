Lavoro irregolare, sanzionata dalla Finanza azienda valtellinese

mercoledì, 6 marzo 2024

Sondrio – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, nel corso di accertamenti in materia di lavoro, hanno scoperto omessi versamenti per circa 200.000 euro spettanti ai dipendenti di una società operante nel settore della logistica con sede nell’alta valle.

L’attività svolta dai militari della Compagnia di Tirano ha messo in luce una gestione dei lavoratori irregolare e scorretta in quanto la società, al fine di evitare il pagamento di contributi e di ritenute dovuti in relazione all’orario di lavoro effettivamente svolto, provvedeva a corrispondere ai dipendenti indennità per trasferte mai effettuate così come rimborsi spese non giustificati, in quanto proventi non tassabili in capo all’impresa.

In questo modo, pur corrispondendo importi netti pari al dovuto, introitava risparmi pari alle ritenute non versate al fisco ed ai contributi spettanti ai dipendenti al termine del periodo lavorativo.

La società, avendo riconosciuto la bontà dei rilievi mossi dalle Fiamme Gialle e dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio che ha collaborato nell’accertamento, ha provveduto a sanare la sua posizione con il pagamento di tributi e sanzioni per circa 250.000 euro.

La lotta al lavoro nero ed irregolare rappresenta un obiettivo primario dell’attività di servizio della Guardia di Finanza in quanto piaga per l’intero sistema economico che sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori e consente una competizione sleale con le imprese oneste.