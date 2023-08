Lavoratori irregolari in un cantiere di Arco, sospesi i lavori e maxi sanzione

domenica, 27 agosto 2023

Arco (Trento) – Campagna “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” dei carabinieri della Stazione di Arco (Trento). Nei giorni scorsi, unitamente a personale dell’Ufficio Ispettivo del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, sono stati eseguiti 4 accessi ispettivi (1 ad Arco e 3 a Riva del Garda) per la verifica della corretta applicazione delle misure anti infortunistiche nel delicato settore e conseguente accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro del personale presente al momento del controllo.

Su un cantiere oggetto di ispezione – per la riqualificazione energetica con il super bonus del 110% – sono stati individuati 4 lavoratori tutti privi della tessera di riconoscimento aziendale (obbligatoriamente prevista dal D.Lgs 81/08) che lavoravano per una ditta edile veneta. I successivi accertamenti sui lavoratori hanno permesso di evidenziare che 2 dei 4 (stranieri dell’area balcanica di anni 26 e 22) risultavano irregolari in quanto lavoratori subordinati per i quali non era stata effettuata la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego con ogni conseguenza sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.

Il datore di lavoro, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente sia con un verbale di 5.000 euro che con la sanzione accessoria del Provvedimento di sospensione dei lavori dal cantiere fino a quando non adempierà compiutamente alle prescrizioni imposte dalla legge che, tra i vari obblighi, prevedono l’assunzione obbligatoria di quei lavoratori irregolari, la sottoposizione degli stessi alla visita medica e la loro formazione. Solo ottemperando agli obblighi e previa istanza, il provvedimento emesso potrà cessare la sua efficacia ed il cantiere avrà la possibilità di riaprire le porte per la prosecuzione di tutti i lavori.

L’iniziativa dei Carabinieri ha l’obiettivo di tutelare maggiormente la sicurezza sui luoghi di lavoro cercando di assicurare le condizioni ideali di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi con l’attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni.