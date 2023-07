Lavis: morto giovane ciclista della Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino

sabato, 22 luglio 2023

Lavis (Trento) – Giovane ciclista della Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, con sede a Lavis (Trento), è morto per i traumi riportati nella caduta della prima tappa del Giro dell’Alta Austria.

Il 17enne Jacopo Venzo (foto da Facebook), ciclista del team juniores della squadra Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino. Jacopo Venzo era residente a Cartigliano (Vicenza) ed era arrivato al team trentino dalla squadra vicentina Velo Junior Nove.

L’annuncio della tragedia è stato pubblicato su Facebook dal team con sede a Lavis, che ricorda Jacopo come “un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male”. Nel post la squadra ha anche aggiunto che “tutta la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore”.