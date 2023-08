Lavarone reagisce dopo l’incendio del Drago Vaia: raccolta fondi e ripristino

giovedì, 24 agosto 2023

Lavarone (Trento) – Cresce la solidarietà e la raccolta fondi per il ripristino del Drago Vaia, realizzato dall’artista Martalar e incendiato l’altra notte. Il sindaco di Lavarone, Isacco Corradi e il presidente del Comitato Valorizzazione Avez del Prinzep, l’associazione che attraverso la rigenerazione di una pianta monumentale (l’Avez del Prinzep) ha finanziato l’opera del Drago Vaia – di Marco Martalar, hanno avviato un’iniziativa forte per riproporre l’opera distrutta dalla mano umana.

Il Drago Vaia, l’opera d’arte realizzata dall’artista veneto Marco Martalar sull’Alpe Cimbra utilizzando il legno di risulta della tempesta Vaia del 2018, è stato distrutto dalle fiamme e la pista che stanno seguendo gli inquirenti è quella dolosa.

Realizzato in località Magrè, era il Drago in legno più grande del mondo. Mesi di lavoro, 3.000 viti e 2.000 scarti di arbusti. L’opera superava i 6 metri di altezza e i 7 metri di lunghezza. Il legno, volutamente non trattato era destinato, nel tempo, a degradare e poi a sparire, a causa dell’azione degli elementi naturali.

“Oggi l’intera Comunità di Lavarone e non solo – dice il sindaco Isacco Corradi – abbraccia la tristezza per il vile atto che ha distrutto l’opera del Drago Vaia di Marco Martalar”. “Il Drago, nato dopo la tempesta Vaia, era simbolo di rinascita e resilienza – continua il Sindaco – . La nostra Comunità non si arrende, anzi si compatta con unità e forza per ripartire. Contestualmente accogliamo con gioia la vicinanza e l’affetto che ci sta abbracciando”.

“L’Amministrazione, il Consiglio, la Cooperativa Green Land e il Comitato Avez del Prinzep – conclude Isacco Corradi – condannano con forze e fermezza il deplorevole episodio che ci ha colpito. Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto, ci auguriamo che tale gesto non rimanga impunito. L’operato di volontari dei vigili del fuoco e forze dell’ordine è stato come sempre tempestivo e va a loro il nostro ringraziamento”.

Il primo cittadino coglie l’occasione anche per ringraziare le numerose persone che stanno supportando attraverso la campagna di raccolta fondi ( https://gofund.me/d6a7f141 ) per il ripristino del Drago Vaia.