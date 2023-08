Lavarone, incendio distrugge il drago Vaia: indagini e reazioni

mercoledì, 23 agosto 2023

Lavarone (Trento) – Un incendio ha distrutto il drago Vaia, realizzato in legno. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause, molto probabilmente dolosa, e individuare eventuali autori. Gli assessori provinciali Giulia Zanotelli e Mirko Bisesti: “Ferita la sensibilità dei trentini”.

Realizzato con i legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, il drago di Lavarone rappresentava un monito al rispetto della natura. La sua distruzione a causa di un incendio nella serata di ieri – probabilmente per mano dell’uomo – ha profondamente colpito la comunità trentina, cui hanno voluto dar voce gli assessori provinciali alle foreste e alla cultura, rispettivamente Giulia Zanotelli e Mirko Bisesti. “Qualora fosse confermata l’origine dolosa, si tratterebbe di un gesto inqualificabile, che ferisce profondamente la sensibilità diffusa tra le nostre comunità: i trentini vedono nel bosco la loro casa e dalla tempesta Vaia hanno subito gravi perdite e lutti. Distruggere un simbolo che rappresentava tutto questo è un atto da vigliacchi” osserva Zanotelli. Secondo l’assessore Bisesti “il drago Vaia era un’opera straordinaria, nata grazie alla genialità di Marco Martalar: in questi anni, migliaia di persone hanno riconosciuto la sua bellezza e originalità. L’auspicio è che, come l’araba fenice rinasceva dalle proprie ceneri, anche il drago Vaia possa tornare a innalzarsi”.