giovedì, 24 agosto 2023

Lanzada – Ritrovate stamattina senza vita le due ragazze cadute ieri in un torrente in Alta Val Malenco, nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa, e di cui si erano perse le tracce. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei tecnici del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna.