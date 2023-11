L’alpinista Mario Conti disperso in Valtellina, punto ricerche

giovedì, 16 novembre 2023

Sondrio – Sono riprese le ricerche di Mario Conti, 79 anni, noto alpinista del gruppo Ragni di Lecco, disperso nei boschi sopra le frazioni Mossini e Ronchi, in territorio di Sondrio. L’alpinista è uscito da casa per una passeggiata lungo sentieri di mezza quota ma all’arrivo del buio non era ancora rincasato e la moglie ha allertato i soccorsi. Nelle ricerche sono coinvolti Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio e tecnici del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina.

Mario Conti, detto “Mariolino”, è un personaggio molto noto nel mondo alpinistico italiano nonché tra i veterani dei Ragni. Guida alpina, ha un curriculum notevole di salite alpine ed extraeuropee ma il suo nome è indissolubilmente legato alla parete Ovest del Cerro Torre conquistato nel 1974. Nelle ricerche sono utilizzati droni e cani molecolari.