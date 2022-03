Lagorai, intervento per escursionista caduta per 80 metri sul monte Cola

domenica, 20 marzo 2022

Valsugana – Un’escursionista di Pergine Valsugana del 1979 è scivolata per un’ottantina di metri lungo un pendio di erba secca, che in questo periodo dell’anno è particolarmente scivolosa, mentre stava scendendo lungo il sentiero poco sotto la cima del monte Cola (catena del Lagorai, Valsugana), a una quota di circa 2.100 m.s.l.m.. Nell’incidente la donna ha riportato un sospetto trauma alla caviglia, botte e contusioni. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.40 da parte del compagno di escursione della donna.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l’intervento della Stazione Bassa Valsugana ed ha allertato la Stazione di Levico. Cinque soccorritori hanno raggiunto l’infortunata in circa un’ora di camminata, le hanno prestato le prime cure sanitarie e la hanno imbarellata. Dopodiché è stato fatto arrivare sul posto l’elicottero di Trentino Emergenza per procedere con il recupero. L’elisoccorso è atterrato poco distante ed ha caricato a bordo l’infortunata per poi trasferirla all’ospedale Santa Chiara di Trento.