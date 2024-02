Lago d’Iseo: in difficoltà durante l’immersione, due sub messi in salvo

domenica, 25 febbraio 2024

Marone – Paura in mattinata nelle acque del lago d’Iseo: nella zona di Marone (Brescia), due sub si sono trovati in difficoltà durante un’immersione. I compagni che stavano con loro hanno allertato i soccorsi e il rapido intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e di Darfo Boario, i carabinieri e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Bergamo con l’equipe medica.

I due sommozzatori, 51 e 58 anni, sono stati portati a riva. Non sono in gravi condizioni, per accertamenti sono stati trasportati in ospedale, il 51enne all’ospedale di Lovere e il 58enne al Città di Brescia.