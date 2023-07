Ladro seriale torna a Bolzano, accompagnato al CPR

sabato, 8 luglio 2023

Bolzano – L’assidua e costante presenza della Polizia di Stato nel centro cittadino altoatesino, intensificata nel quadro delle iniziative di controllo avviate per il periodo estivo con pattuglie in divisa, in borghese e rinforzi specializzati inviati dal Dipartimento della P.S., nella giornata di ieri si è concentrata nei locali sotterranei di uno stabile, dove sono soliti bivaccare soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare è stato rintracciato un cittadino marocchino di 22 anni, con numerosi precedenti di polizia per furti in esercizi commerciali e sulla pubblica via, fuggito il giorno prima dal Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo.

Visto la sua condizione di straniero non regolare sul territorio dello stato, il giovane veniva accompagnato da personale della Questura presso il C.P.R. di Ponte Galeria (RM) dove attenderà il completamento delle pratiche finalizzate al suo rimpatrio in Marocco.