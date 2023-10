Ladro seriale nel Bresciano, arrestato dai carabinieri

lunedì, 23 ottobre 2023

Brescia – I carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, con l’ausilio nella fase esecutiva dei militari dell’Arma territorialmente competenti, hanno tratto in arresto un cittadino albanese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Brescia, ritenuto presunto responsabile di una serie di furti in abitazione perpetrati nei mesi di ottobre e novembre 2022, alcuni dei quali sarebbero stati commessi in concorso con altro connazionale, destinatario del medesimo provvedimento cautelare ed attualmente irreperibile. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Vicenza.