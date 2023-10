Ladro seriale di biciclette denunciato nella Bergamasca

giovedì, 12 ottobre 2023

Seriate (Bergamo) – I carabinieri scoprono un deposito di bici rubate, denunicato un giovane. Nelle scorse settimane si erano registrati furti di bici anche in Val Cavallina e sulla sponda bergamasca del Sebino.

L’indagine – Un bergamasco mentre passeggia per le vie del centro di Seriate riconosce la bici che gli era stata rubata nello scorso mese di settembre ed allerta i carabinieri. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa ad un giovane che, notando la sua bici nella disponibilità di un uomo che liberamente circolava per i parchi pubblici, chiamava immediatamente il 112 fornendo ai Carabinieri le indicazioni per raggiungerlo e controllarlo.

L’intervento dei carabinieri di Seriate consentiva di bloccare il presunto ladro con la bicicletta rubata e gli accertamenti seguenti presso la sua abitazione permettevano ai militari di scoprire un vero e proprio deposito di bici rubate in una cantina di proprietà dell’uomo, un cittadino italiano, residente nelle vicinanze.

Il giovane ha ammesso ai carabinieri di aver rubato le 5 biciclette presenti in cantina che gli avrebbero reso un provento di circa 1000 euro con la successiva rivendita. Le bici, riprodotte nella foto, sono state tutte sequestrate e si trovano attualmente presso la Tenenza dei Carabinieri di Seriate in attesa di essere riconsegnate ai legittimi proprietari, pertanto chi dovesse riconoscerle è invitato a rivolgersi ai carabinieri. Il giovane è stato denunciato.