Ladro seriale arrestato a Merano, sconterà 11 anni e 6 mesi di carcere

mercoledì, 17 maggio 2023

Merano (Bolzano) – Arrestato ladro seriale a Merano (Bolzano). I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Merano, a seguito della segnalazione di un cittadino e di un loro immediato intervento, sono riusciti a trarre in arresto un cittadino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine che, poco prima, aveva commesso un furto in un esercizio pubblico.

Il malvivente, dopo aver forzato la finestra posta sul retro del locale utilizzando degli arnesi da scasso, si era introdotto, durante l’orario serale, in un bar al momento chiuso al pubblico, all’interno del quale vi era installato un impianto di allarme e di videosorveglianza. Il titolare dell’esercizio pubblico, allertato dall’attivazione dell’allarme, è riuscito a visionare dalla propria abitazione le telecamere in diretta, constatando la presenza di un estraneo. Solo grazie alla chiamata al numero unico europeo di pronto intervento 112 e all’arrivo della pattuglia sul posto in una frazione di minuti è stato possibile bloccare il sospettato proprio mentre cercava di allontanarsi e restituire al titolare del bar l’intera refurtiva che gli era stata sottratta poco prima.

Il ladro, di nazionalità italiana, è stato condotto presso la Compagnia Carabinieri di Merano per gli accertamenti di rito, durante i quali è emerso che lo stesso era già stato condannato innumerevoli volte per aver commesso reati contro il patrimonio e che, a suo carico, pendevano due provvedimenti di cattura, uno emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e uno emesso dalla Procura Distrettuale della Repubblica del Tribunale di Catania, per una pena complessiva da scontare di 11 anni, 6 mesi e 18 giorni di carcere. Dopo aver espletato le previste formalità, il fermato è stato deferito per il furto poco prima commesso e contestualmente tratto in arresto in esecuzione dei provvedimenti di cattura, per poi essere associato nella casa circondariale di Bolzano.

di C.P.