Ladro fugge all’alt dei carabinieri e si tuffa nel lago di Toblino: preso e denunciato

mercoledì, 13 settembre 2023

Madruzzo – Fugge ai carabinieri, si tuffa nel lago di Toblino, ma viene preso dall’azione congiunta dei militari e vigili del fuoco. Questa mattina nella zona del lago di Toblino in Comune di Madruzzo, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà, per furto e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino del Marocco di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Intorno alle 9:30 in località Sarche, il 30enne, in evidente stato di ubriachezza e dopo avere infastidito un negoziante della zona, ha rubato un avvitatore elettrico da un veicolo del Comune parcheggiato lungo la strada, scappando subito dopo con la bici di cui era in possesso.

I carabinieri della Stazione di Madruzzo, già sul posto perché allertati per i comportamenti incivili che stava tenendo, lo hanno inseguito e raggiunto nei pressi del lago di Toblino.

Qui il trentenne, per sfuggire al controllo, nel corso della identificazione spintonava i militari e si gettava nel lago, tentando di allontanarsi a nuoto.Sul posto giungevano i vigili del fuoco che, unitamente ai Carabinieri, dopo circa 40 minuti riuscivano a recuperarlo senza particolari conseguenze.

A causa di un leggero stato di ipotermia in cui versava, l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale civile di Trento, con autoambulanza fatta giungere sul posto, per le necessarie cure del caso.

La refurtiva recuperata è stata consegnata agli aventi diritto ed il soggetto denunciato alla Procura della Repubblica di Trento.