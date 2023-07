Ladro arrestato nel centro di Bolzano dalla Polizia di Stato

mercoledì, 26 luglio 2023

Bolzano – Furto in un’abitazione del centro di Bolzano, la Polizia di Stato arresta il ladro e recupera la refurtiva.

La Polizia di Stato ha intensificato nel quadro delle iniziative di controllo avviate per il periodo estivo con pattuglie in divisa, in borghese e rinforzi specializzati inviati dal Dipartimento di PS, ha consentito di trarre in arresto un pericoloso soggetto in flagranza di rapina.

In particolare, nella notte di domenica scorsa giungeva una richiesta di intervento alla centrale operativa per un furto in atto in un’abitazione del centro storico con l’autore che si era dato alla fuga. Arrivate immediatamente tre pattuglie della Squadra Volante, gli agenti si sono messi alla ricerca del ladro che, nel frattempo veniva inseguito anche dal padrone di casa. Grazie alla tempestività dell’intervento e alle preziose indicazioni fornite dalla vittima, i poliziotti hanno tratto in arresto, nascosto in una via vicina, un cittadino extracomunitario di 28 anni, con precedenti specifici a carico, recuperando tutta la refurtiva (ovvero il portafoglio e il cellulare dell’inquilino) e sequestrando anche delle forbici utilizzate per minacciare la vittima durante l’inseguimento. L’uomo è stato associato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.