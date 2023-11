Ladro arrestato a Bolzano, chiusa dopo una rissa sala da ballo a Silandro

venerdì, 17 novembre 2023

Bolzano – Doppia operazione a Bolzano. Il personale della Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una serie di furti aggravati nei confronti di un cittadino tunisino di 46 anni, pluripregiudicato. In particolare, l’attività di indagine condotta da tali operatori ha consentito di attribuire al nordafricano sette episodi di furti con destrezza commessi principalmente a danno di turisti nel centro storico di Bolzano tra settembre e ottobre u.s. mentre lo stesso risultava destinatario della misura cautelare del divieto di dimora in Provincia di Bolzano (provvedimento adottato per reati analoghi contestatigli). Il cittadino straniero, all’esito delle attività, è stato condotto presso il carcere di Bolzano.

Il Questore di Bolzano ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione per sette giorni della licenza d’esercizio di una sala da ballo a Silandro. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una segnalazione della Compagnia dei Carabinieri di Silandro per diversi interventi effettuati dai militari dell’Arma nel corso dell’anno che avevano portato, quest’estate, all’emissione di una diffida da parte del Questore al titolare di licenza, con il preavviso che, in caso di ulteriori episodi suscettibili di turbare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, sarebbe stato adottato un immediato provvedimento di chiusura del locale.

A fine ottobre è avvenuta una rissa tra più avventori del locale, che ha richiesto l’intervento di personale medico per soccorrere tre persone rimaste ferite e di una pattuglia di Carabinieri ,che ha dovuto sottrarre due dei contendenti, un uomo ed una donna, alla folla che tentava di colpirli.

Nella circostanza è emersa, come in passato, la pericolosa contestuale presenza di molte persone alterate dall’abuso di alcolici e si è, pertanto, resa necessaria la sospensione della licenza per sottrarre temporaneamente tale punto di ritrovo agli abituali frequentatori e per evitare che si possano ripetere episodi analoghi in grado di turbare l’ordine pubblico, la sicurezza e la salute dei cittadini.