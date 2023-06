La Vallagarina e il Trentino piangono Lucio Amerio

martedì, 6 giugno 2023

Ala (Trento) – Addio a Lucio Amerio, medico, residente ad Ala (Trento), esponente di spicco della Destra della Vallagarina e sostenitore delle formazione sportiva locale. Ai familiari di Lucio Amerio è arrivato il cordoglio di USD Alense e degli esponenti politici della Vallagarina e del Trentino.

“Ciao Lucio, presidente, dottore, sostenitore, tifoso. Ogni domenica eri il primo ad arrivare al campo, un giro negli spogliatoi, un saluto al pres, un forza Alense per tutti.

Serietà, onestà, senso di appartenenza: oggi è un giorno triste per tutti noi. Siamo sicuri di una cosa però, i tuoi insegnamenti sono preziosi e ci faranno da guida. Felice nei momenti di festa, primo sostenitore nei momenti difficili”, è il ricordo dei vertici del team USD Alense.

“Storico esponente della Destra della Vallagarina, aveva dimostrato sul campo di meritarsi l’apprezzamento trasversale per le posizioni sempre improntate ad uno spirito etico espressione di impegno civico e sacrificio, così nella professione cosí anche nella politica e nella passione per la sua squadra di calcio del cuore.

La comunità politica della Destra trentina lo ricorda con affetto e riconoscimento. Una delegazione del partito sarà presente in forma privata al suo funerale anche come segno di riconoscenza verso un lavoro sempre rivolto agli altri”, sottolinea Alessandro Urzì, Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Trentino.