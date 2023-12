La Polizia Stradale rintraccia sulla “MeBo” una persona scomparsa da casa di cura

sabato, 16 dicembre 2023

Sinigo – Il centro operativo della Polizia Stradale di Bolzano ha ricevuto numerose chiamate da parte di automobilisti che hanno segnalato una persona a piedi sotto la pioggia lungo la carreggiata nord della superstrada “MeBo”, all’altezza di Sinigo.

In pochi minuti una pattuglia della Polizia Stradale di Bolzano ha raggiunto la zona segnalata rintracciando un 82enne in stato confusionale, bagnato fradicio, già in lieve ipotermia.

L’anziano, privo di documenti, è stato immediatamente fatto salire sull’autovettura di servizio, con il riscaldamento al massimo, per essere poi trasportato presso il Commissariato di Merano (Bolzano) dove è stato accertato che si trattava di una persona che era stata segnalata come scomparsa da una casa di cura di Lana (Bolzano), da dove si era allontanato, che ha inviato immediatamente il proprio personale a riprendere in consegna l’anziano.