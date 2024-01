La Polisportiva Disabili Valcamonica piange Valeria Del Vecchio

venerdì, 5 gennaio 2024

Breno – La Polisportiva Disabili Valcamonica piange la prematura scomparsa di Valeria Del Vecchio, una delle prime atlete della Polisportiva e successivamente attiva, partecipe e solerte consigliera del Consiglio Direttivo della società di Gigliola Frassa.

Proprio la presidente della Polisportiva così la ricorda ‘Valeria era una ragazza dolce ed è stata tra le prime atlete della Polisportiva, attiva soprattutto nell’attività dello sci. Ha partecipato con successo a molte gare di sci alpino negli anni 2000 ed è stata un esempio per tanti altri che hanno poi iniziato a sciare con noi. Dopo aver tolto gli sci, ma la ricordiamo ancora qualche anno fa impegnata sulle nevi dei nostri comprensori, ha fatto parte negli ultimi anni del Consiglio Direttivo portando sempre il suo contributo in termini di idee, di consigli, di partecipazione, non mancando mai nelle iniziative di solidarietà della nostra società. La Polisportiva perde un suo pezzo di storia’.