Iseo, scontro frontale nella galleria Covelo: ferita 23enne

lunedì, 12 febbraio 2024

Iseo (Brescia) – Altro incidente sulla Provinciale 510 e disagi per gli automobilisti in transito sull’asse Valle Camonica–Sebino–Brescia.

In serata nella galleria Covelo si è verificato uno scontro frontale tra una vettura e un mezzo pesante e una 23enne residente a Brescia ha riportato contusioni ed è stato necessario il ricovero alla Poliambulanza di Brescia. Il camion stava procedendo in direzione di Brescia quando, per cause al vaglio della Polizia stradale di Iseo, si è scontrato con la vettura condotta dalla 23enne che procedeva in direzione opposta. La strada è stata chiusa fino alla 20:20 con incolonnamenti in entrambe le direzioni.