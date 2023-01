Iseo: picchia la compagna alla festa di San Silvestro, arrestato

domenica, 1 gennaio 2023

Iseo (Brescia) – Picchia la compagna alla festa di San Silvestro in piazza a Iseo (Brescia), 40enne arrestato dai carabinieri. Il fatto è accaduto nella serata di San Silvestro nella località turistica del Sebino: il 40enne era in piazza con la compagna e il figlio di pochi anni, quando ha iniziato a insultarla, quindi l’ha aggredita e infine l’ha colpita e fatta cadere a terra.

L’episodio non è passato inosservato e sul posto sono stati chiamati i carabinieri delle locale Stazione che hanno effettuato i primi accertamenti e dopo il racconto della donna – in lacrime – è scattato l’arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia.