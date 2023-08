Irregolarità in un esercizio pubblico di Esine: maxi multa e attività sospesa

sabato, 12 agosto 2023

Esine (Brescia) – I carabinieri del comando provinciale hanno effettuato controlli in Valle Camonica e Val Sabbia. A Esine (Brescia) i carabinieri della Compagnia di Breno, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brescia, hanno controllato due esercizi pubblici, riscontrando alcune violazioni penali e amministrative che hanno portato alla sospensione di una delle due attività.

Le violazioni riscontrate hanno riguardato: l’impiego di personale senza regolare contratto; mancanze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; l’istallazione di un sistema di videosorveglianza senza le previste procedure di autorizzazione; la mancata formazione professione dei lavoratori.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 8.600 euro e sanzioni penali per 28.000 euro.

Al fine di garantire la sicurezza di turisti e cittadini che affluiscono numerosi in città e provincia, i carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno eseguito alcuni servizi straordinari di controllo, anche con l’ausilio dei Reparti speciali. In particolare, nel capoluogo sono stati svolti servizi preventivi sia nei pressi della stazione ferroviaria, sia dei parchi cittadini; in vari Comuni della Val Sabbia, è stato svolto un ampio servizio mirato a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme del codice della strada. Complessivamente sono state identificate 217 persone e 71 autovetture.